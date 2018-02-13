Прокуратура Черкасской области открыла дело против журналиста
По заявлению сотрудника прокуратуры Черкасской области Александра Кожушко полиция открыла уголовное производство против местного журналиста Александра Беспрозванного, который написал ряд материалов об имуществе местных прокуроров, в том числе и Кожушко. Об этом сообщает Национальный союз журналистов (НСЖУ).
Согласно сообщению, Кожушко обвинил Беспрозванного в раскрытии личной информации.
В прокуратуре области подтвердили, что открыто уголовное производство по статье 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) УК по заявлению сотрудника прокуратуры Кожушко.
Журналист говорит, что о расследовании против него узнал случайно, когда 10 февраля получил вызов к следователю.
"Как мне объяснили, причина расследования - это раскрытие частной информации, в том числе обнародование статуса инвалидности прокурора. Также написал о состоянии Александра Кожушко: несколько роскошных машин, много квартир и даже коллекцию золотых монет стоимостью свыше 200 тыс долл", - сказал Беспрозванный.
По его словам, все данные для публикации взяты из открытых источников.
Журналист заявил, что не согласен с обвинением и намерен подать апелляцию.
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