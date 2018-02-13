Прокуратура Черкасской области открыла дело против журналиста

Ранее журналист написал ряд материалов о сотрудниках областной прокуратуры

По заявлению сотрудника прокуратуры Черкасской области Александра Кожушко полиция открыла уголовное производство против местного журналиста Александра Беспрозванного, который написал ряд материалов об имуществе местных прокуроров, в том числе и Кожушко. Об этом сообщает Национальный союз журналистов (НСЖУ).

Согласно сообщению, Кожушко обвинил Беспрозванного в раскрытии личной информации.

В прокуратуре области подтвердили, что открыто уголовное производство по статье 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) УК по заявлению сотрудника прокуратуры Кожушко.

Журналист говорит, что о расследовании против него узнал случайно, когда 10 февраля получил вызов к следователю.

"Как мне объяснили, причина расследования - это раскрытие частной информации, в том числе обнародование статуса инвалидности прокурора. Также написал о состоянии Александра Кожушко: несколько роскошных машин, много квартир и даже коллекцию золотых монет стоимостью свыше 200 тыс долл", - сказал Беспрозванный.

По его словам, все данные для публикации взяты из открытых источников.

Журналист заявил, что не согласен с обвинением и намерен подать апелляцию.

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