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Штаб: Командование боевиков приказало применить 120-мм артиллерию

14.02.2018 01:28
Штаб АТО заявляет, что военные оставляют за собой право открыть ответный огонь в случае обстрела из крупнокалиберной артиллерии
Штаб: Командование боевиков приказало применить 120-мм артиллерию

В районе Светлодарской дуги в Донбассе командование боевиков отдало приказ на применение артиллерии калибром 120 мм против Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Силы антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей оставляют за собой право ответа", - заявили в штабе. 

9 января у Светлодарска боевики четыре часа засыпали минами опорник ВСУ.  В результате трое военнослужащих получили ранения. 

13 января впервые после начала "перемирия" возле Водяного боевики открыли огонь из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем 122-мм калибра.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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