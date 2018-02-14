Штаб: Командование боевиков приказало применить 120-мм артиллерию

Штаб АТО заявляет, что военные оставляют за собой право открыть ответный огонь в случае обстрела из крупнокалиберной артиллерии

В районе Светлодарской дуги в Донбассе командование боевиков отдало приказ на применение артиллерии калибром 120 мм против Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



"Силы антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей оставляют за собой право ответа", - заявили в штабе.



9 января у Светлодарска боевики четыре часа засыпали минами опорник ВСУ. В результате трое военнослужащих получили ранения.



13 января впервые после начала "перемирия" возле Водяного боевики открыли огонь из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем 122-мм калибра.



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