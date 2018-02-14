В Харькове раскрасили памятник в цвета польского флага

Неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета

Полицейские устанавливают лиц, которые раскрасили памятник воинам УПА в цвета польского флага. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета. Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 13 февраля в 14:00", - отметили в пресс-службе.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации инцидента.

4 октября 2017 года в городе Жешув на юге Польши неизвестные вандалы осквернили почетное консульство Украины, сделав различные надписи красной краской.

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