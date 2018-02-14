"Это невыносимо": ситуация на линии размежевания в Станице - фото
Единственный контрольно-пропускной пункт пропуска в Луганской области, который находится в Станице Луганской, ежедневно пересекают 6-7 тысяч человек. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Лисичанского пограничного отряда, в зоне ответственности которого находится этот КПВВ.
"В среднем на сегодня 6-7 тысяч. Летом было (пиковая нагрузка) 10300 человек", - сказала сотрудник пресс-службы Неля Доценко.
В погранотряде также подтвердили, что только вчера их сотрудникам дважды предлагали взятку. "В первом случае 100 грн, второй раз - 200 грн", - уточнила Доценко.
Источники во временно оккупированном Луганске отметили, что иногда в очереди приходится находиться до 3-4 часов.
"Несмотря на дождь, снег и ветер люди стоят. Кто-то возмущается, но на блокпосту боевиков обычно молчат, боятся что-сказать", - добавил собеседник.
"Много людей, особенно когда наступают даты получения пенсий или идентификации в Ощадбанке, или истекают 60 дней пребывания (в ОРДЛО, - ред.). Тогда их - море", - сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.
Некоторые, чтобы быстрее продвинуться в очереди, просят занять ее своих знакомых. "Другие же покупают - от 50 грн в зависимости от погоды", - уточнил собеседник.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко у себя в Facebook еще раз заявила о необходимости открытия второго пункта пропуска в области в Золотом.
"Чтобы доехать к единственному на Луганщине пешеходному КПВВ, нужно преодолеть тяжелый путь по разбитым дорогам. Поэтому так актуально открытие КПВВ Золотое", - добавила она.
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Геращенко подчеркнула, что в основном линию разграничения пересекают пожилые люди с оккупированных территорий. "Приезжают за пенсиями, социальными выплатами, вкусными украинскими продуктами. Люди с санками, сумками, "кравчучками", тележками тянут свою нехитрую поклажу, совсем немощных перевозят на тележках. Работает пункт обогрева, где можно выпить чаю и отдохнуть, дежурят представители МККК", - сказала Геращенко.
"Почему в Донецкой области несколько пунктов пропуска, а у нас только один? Почему они (боевики, - ред.) не дают открыть в Золотом? Такая дискриминация, это невыносимо", - пожаловалась сегодня LIGA.net одна из собеседниц.
Боевики запретили частному транспорту и такси проезд в сторону линии разграничения в Станицу Луганскую.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Фото: facebook.com/oleksandr.klymenko
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