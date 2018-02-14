Во Львове подожгли отделение Сбербанка России: фото

В областном управлении Национальной полиции отметили, что сейчас устанавливается сумма ущерба, а пострадавших в инциденте нет

Сегодня, 14 февраля, во Львове двое неизвестных подожгли отделение Сбербанка России. Об этом сообщила LIGA.net спикер ГУ Нацполиции в Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, инцидент произошел утром.

"В 06:00 поступило сообщение в полицию, что на улице Городоцкой предварительно двое неизвестных лиц разбили окно и бросили бутылку с неизвестным веществом", - отметила Добровольская.

В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.

"Устанавливается сумма ущерба, там произошло незначительное задымление, пострадавших нет", - уточнила она.

Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

3 октября 2017 года в историческом центре Львова ночью неизвестные подожгли отделение Сбербанка России.

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