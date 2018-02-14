USD:  26.59  26.98   EUR:  32.75  33.42  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Во Львове подожгли отделение Сбербанка России: фото

14.02.2018 15:05
В областном управлении Национальной полиции отметили, что сейчас устанавливается сумма ущерба, а пострадавших в инциденте нет
Во Львове подожгли отделение Сбербанка России: фото
Фото: varta1.com.ua

Сегодня, 14 февраля, во Львове двое неизвестных подожгли отделение Сбербанка России. Об этом сообщила LIGA.net спикер ГУ Нацполиции в Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, инцидент произошел утром. 

"В 06:00 поступило сообщение в полицию, что на улице Городоцкой предварительно двое неизвестных лиц разбили окно и бросили бутылку с неизвестным веществом", - отметила Добровольская.

В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.

02.jpg

"Устанавливается сумма ущерба, там произошло незначительное задымление, пострадавших нет", - уточнила она.

Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). 

3 октября 2017 года в историческом центре Львова ночью неизвестные подожгли отделение Сбербанка России.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 