Во Львове подожгли отделение Сбербанка России: фото
Сегодня, 14 февраля, во Львове двое неизвестных подожгли отделение Сбербанка России. Об этом сообщила LIGA.net спикер ГУ Нацполиции в Львовской области Светлана Добровольская.
По ее словам, инцидент произошел утром.
"В 06:00 поступило сообщение в полицию, что на улице Городоцкой предварительно двое неизвестных лиц разбили окно и бросили бутылку с неизвестным веществом", - отметила Добровольская.
В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.
"Устанавливается сумма ущерба, там произошло незначительное задымление, пострадавших нет", - уточнила она.
Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).
3 октября 2017 года в историческом центре Львова ночью неизвестные подожгли отделение Сбербанка России.
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