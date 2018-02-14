Задержан торговец оружием, которое могли использовать провокаторы
Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали в столице торговца оружием и боеприпасами, которые могли использоваться во время массовых мероприятий с целью дестабилизации ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, правоохранители установили, что киевлянин заказывал оружие из-за границы для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке продажи четырех пистолетов, большого количества патронов и двух гранат, одна из которых самодельная, сообщили в СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
"Проверяется информация относительно возможного использования взрывных устройств провокаторами во время массовых мероприятий для дестабилизации ситуации в стране", - сказано в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК.
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