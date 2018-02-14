Хуг: В Донбассе тишину используют для подготовки к бою

При этом, отмечает замглавы миссии, ОБСЕ, вероятно, видит "только верхушку айсберга"

Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что периоды перемирия в Донбассе стороны используют для того, чтобы продвинуться вперед, они роют новые окопы и закладывают новые мины. Об этом Хуг сказал в интервью Голосу Америки.

По его мнению, пока нет признаков перелома в ситуации, "стороны сохраняют готовность вступить в конфликт без задержек".

"Хуже даже то, что даже во времена относительного затишья стороны используют эту возможность не для того, что отвести оружие и развести силы, а наоборот - продвигаются вперед ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины", - сказал Хуг.

При этом, отмечает представитель миссии, ОБСЕ, вероятно, видит "только верхушку айсберга", потому что обе стороны конфликта часто рассматривают наблюдателей как проблему, препятствуя доступу членов миссии на контролируемые ими территории. Чаще всего такие действия, по словам Хуга, фиксируются со стороны боевиков.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что во временно оккупированных районах Луганской области боевики террористической организации ЛНР запретили так называемым бюджетникам общаться с наблюдателями СММ.

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