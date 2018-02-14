Экс-правоохранителей будут судить за мошенничество на 16 млн грн

В прокуратуре заявили, что задержанные нанесли ущерб 70 юридическим и физическим лицам-предпринимателям, работающим в сфере металлопродукции

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт против восьми бывших сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в создании и управлении преступной организации для мошенничества в сфере металлопродукции. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По версии правоохранителей, в течение 2014-2016 годов эта группа использовала реквизиты и банковские счета подконтрольных им предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Названия их предприятий были похожи на названия реально действующих компаний, которые зарекомендовали себя надежными поставщиками на рынке металлопродукции Украины. Таким образом, мошенники создали ложную видимость хозяйствования по торговле указанной группой товаров.

"Участники преступной организации подыскивали лиц, заинтересованных в приобретении продукции из металла, и убеждали их в намерениях и возможности поставить в их адрес товар при условии осуществления предоплаты. После получения на счета подконтрольных предприятий обусловленных сумм, мошенники распоряжались ими по своему усмотрению", - написал Лысенко.

Всего с таких противоправных действий преступники нанесли ущерб 70 юридическим и физическим лицам-предпринимателям на общую сумму 16 млн грн.

На денежные средства и имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму 12 млн грн.

Обвинительный акт, передан в суд, предусматривает ответственность по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и другими статьями УК Украины.

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