В Донбассе погибли морские пехотинцы: обстоятельства выясняются

По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали, сообщает пресс-центр штаба АТО

В зоне боевых действий в Донбассе при пока невыясненных обстоятельствах погибли военнослужащие отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Военной службы правопорядка и Нацполиции выясняют причины и подробности этого чрезвычайного происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство. Других подробностей, в частности место происшествия и количество погибших, в штабе АТО не сообщают. Пресс-офицер штаба Василий Лабай в комментарии LIGA.net сообщил, что все детали пока уточняются.

Издание LB.ua со ссылкой на свои источники сообщает, что трагедия якобы произошла в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой области, где дислоцируется воинская часть А-2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ).

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По данным СМИ, двое морпехов расстреляли из автоматов Калашникова своих четверых сослуживцев. Сейчас подозреваемые задержаны.

Журналисты предполагают, что между военнослужащими произошел конфликт на почве неуставных отношений.

12 февраля 2018 года в зоне боевых действий в Донбассе российско-оккупационные войска 11 раз вели прицельный обстрел по позициям ВСУ, в результате чего погиб один украинский военнослужащий и двое получили ранения.

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