На Прикарпатье в музей Бандеры бросили взрывное устройство

Полиция устанавливает личность злоумышленника

Сегодня ночью в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области неизвестный бросил самодельное взрывное устройство в музей Степана Бандеры. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

"Неизвестный бросил, предварительно, самодельное взрывное устройство во входную часть этого дома-музея, практически под дверь. Дверь обгорела, но повреждения, можно сказать, незначительные", - сказала начальник сектора коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

На данный момент устанавливается личность злоумышленника.

По информации местных СМИ, музей открыт в 2000 году. До этого времени он действовал в уцелевшей комнате, в которой проживала семья Бандеры с 1906 по 1933 год.

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