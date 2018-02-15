Четверых морпехов под Широкино застрелили во сне - СМИ

Подозреваемые в убийстве говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе

Четверых морских пехотинцев под Широкино застрелили спящими товарищи по службе в качестве мести за систематические, как они утверждают, издевательства. Об этом Украинской правде сообщили в военном гарнизоне Мариуполя.

"Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим", - сообщили в гарнизоне.

Источник отметил, что военных убили спящими, сделав при этом контрольные выстрелы в голову. Потом якобы пытались поджечь помещение в расчете на детонирование боеприпасов, что, по мнению злоумышленников, позволило бы скрыть следы преступления.

5 февраля штаб АТО сообщил о гибели в Донбассе бойцов отдельной бригады морской пехоты ВСУ, но каких-либо подробностей происшествия не озвучил. После исследования доказательств была установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, подозреваемых задержали. Предварительная причина - внеуставные отношения.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил об отсутствии подтверждений того, что убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

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