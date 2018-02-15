Военная авиация РФ отработала пуск крылатых ракет по Украине

Истребители и бомбардировщики РФ максимально приближались к государственной границе Украины и линии разграничения

Сегодня военная авиация РФ отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой Украины. Об этом в Facebook сообщает командования Воздушных сил Украины.

Согласно сообщению, сегодня Воздушные силы ВСУ зафиксировали активизацию авиации Воздушно-космических сил России вдоль восточной воздушной границы Украины.

Истребители и бомбардировщики РФ осуществляли вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

"Группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработали условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины", - сказано в сообщении.

На днях секретарь СНБО Александр Турчинов, отвечая на вопрос, есть ли риск того, что РФ может из Крыма наступать на Украину, сказал, что Россия сконцентрировала на оккупированной территории Крыма очень мощный военный потенциал.

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