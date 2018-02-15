В Донбассе боевики ведут огонь из минометов: погиб военный

С начала суток 15 февраля подконтрольные Кремлю террористы совершили шесть прицельных обстрелов позиций ВСУ в зоне боевых действий на Востоке

Боевики гибридной армии РФ в Донбассе в течение 15 февраля применяли при обстрелах различные виды вооружений, в том числе минометы. В результат боевых действий погиб боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксировано шесть прицельных обстрелов подразделениями российско-оккупационных группировок позиций сил АТО. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении террористы неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП вблизи Луганского.

На донецком направлении противник применил минометы калибра 120 и 82 мм в районе Павлополя и Чермалыка, что на Приазовье. В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного.

Кроме того, из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты ВСУ неподалеку от Тарамчука.

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15 февраля 2018 года штаб АТО сообщил о гибели в Донбассе бойцов отдельной бригады морской пехоты ВСУ, но каких-либо подробностей происшествия не озвучил.

Позднее ГПУ сообщила, что под Широкино были убиты четверо военнослужащих, в совершении преступления подозревают их двоих сослуживцев.

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