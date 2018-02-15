У палаточного городка возле Рады задержали мужчину с пистолетом

У двух других нашли нож и телескопическую палку

Возле палаточного городка под Верховной Радой полиция задержала трех мужчин, у одного из которых обнаружила пистолет, а у двух других - нож и телескопическую палку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"На фильтрационных пунктах возле палаточного городка под ВРУ обнаружили оружие. У одного мужчины обнаружили пистолет с затертыми номерами и серией, у двух других - нож и телескопическую палку ", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что пистолет изъяли у уроженца Винницкой области 1968 года рождения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На другом фильтрационном пункте полицейские обнаружили двух мужчин, у которых нашли нож и телескопическую палку, а у женщины - газовый баллончик и пиротехнику.

Оружие изъяли для проведения экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК.

Сегодня возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин. Стрелявшего в полицейского мужчину задержали, открыто уголовное производство по статье о насилии в отношении правоохранителя.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.