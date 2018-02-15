Боевики ЛНР вернули тело погибшего 12 февраля бойца ВСУ
Боевики ЛНР вернули тело украинского военного, который погиб 12 февраля при выполнении боевого задания. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Согласно сообщению, передача тела произошла в районе населенного пункта Счастье при участии представителей Союза ветеранов Афганистана Луганщины, ОБСЕ и украинской стороны СЦКК.
Также в штабе отметили, что представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" вели долгие и сложные переговоры по этому вопросу.
"В течение трех дней представители ОРЛО меняли время передачи тела погибшего защитника, выискивая в этом факте выгоду для проведения циничных информационных акций", - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что военнослужащий погиб в результате минометного обстрела, после чего его тело попало к боевикам.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14.02.18
09:40
-
вчера
19:20
-
вчера
18:35
-
вчера
16:55
-
вчера
17:26
Новости партнеров
- 85903
- 54390
- 48462
- 34955
- 27570