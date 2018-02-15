Боевики ЛНР вернули тело погибшего 12 февраля бойца ВСУ

Представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" вели долгие и сложные переговоры по этому вопросу

Боевики ЛНР вернули тело украинского военного, который погиб 12 февраля при выполнении боевого задания. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, передача тела произошла в районе населенного пункта Счастье при участии представителей Союза ветеранов Афганистана Луганщины, ОБСЕ и украинской стороны СЦКК.

Также в штабе отметили, что представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" вели долгие и сложные переговоры по этому вопросу.

"В течение трех дней представители ОРЛО меняли время передачи тела погибшего защитника, выискивая в этом факте выгоду для проведения циничных информационных акций", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что военнослужащий погиб в результате минометного обстрела, после чего его тело попало к боевикам.

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