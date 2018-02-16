Сутки в Донбассе: погиб украинский военный

Один служащий ВСУ погиб в результате обстрела, еще один получил ранения

В прошлые сутки в Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Еще один военный получил боевую травму.



Боевики десять раз за сутки нарушали режим перемирия. Около Луганского вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.



Около Водяного стреляли из артиллерийской установки калибром 122 мм и 120-мм минометов, а также гранатометов и вооружения БМП.



Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.