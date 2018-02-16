Сутки в Донбассе: погиб украинский военный
16.02.2018 06:20
Один служащий ВСУ погиб в результате обстрела, еще один получил ранения
Иллюстративное фото
В прошлые сутки в Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Еще один военный получил боевую травму.
Боевики десять раз за сутки нарушали режим перемирия. Около Луганского вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.
Около Водяного стреляли из артиллерийской установки калибром 122 мм и 120-мм минометов, а также гранатометов и вооружения БМП.
Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:30
-
12:57
-
13:49
-
вчера
11:20
-
09:30
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 93965
- 72868
- 35329
- 29693
- 20505
Спецпроекты
Новости партнеров