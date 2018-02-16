USD:  26.86  27.28   EUR:  33.43  34.24  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Сутки в Донбассе: погиб украинский военный

16.02.2018 06:20
Один служащий ВСУ погиб в результате обстрела, еще один получил ранения
Сутки в Донбассе: погиб украинский военный
Иллюстративное фото

В прошлые сутки в Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Еще один военный получил боевую травму.

Боевики десять раз за сутки нарушали режим перемирия. Около Луганского вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. 

Около Водяного стреляли из артиллерийской установки калибром 122 мм и 120-мм минометов, а также гранатометов и вооружения БМП.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 