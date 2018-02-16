Мужчина пытался вывезти из зоны ЧАЭС 100 кг металлолома

Пограничники рассказывают, что радиоактивно загрязненный металл мужчина планировал сдать в пункт приема цветных металлов

Пограничники в Житомирской области совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили мужчину, который пытался вывезти из зоны ЧАЭС металлолом. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

При себе у мужчины не было документов, его обнаружили неподалеку заградительного забора зоны обязательного отселения.

"Правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины, житель населенного пункта Старые Соколы Киевской области. Радиоактивно загрязненный металлолом весом почти центнер мужчина намеревался сдать в пункт приема цветных металлов", - говорится в сообщении.

За пребывание в пограничной полосе без документов, удостоверяющих личность, и за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на гражданина составлены административные документы и направлены в Нацполицию.

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