Мужчина пытался вывезти из зоны ЧАЭС 100 кг металлолома
Пограничники в Житомирской области совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили мужчину, который пытался вывезти из зоны ЧАЭС металлолом. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
При себе у мужчины не было документов, его обнаружили неподалеку заградительного забора зоны обязательного отселения.
"Правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины, житель населенного пункта Старые Соколы Киевской области. Радиоактивно загрязненный металлолом весом почти центнер мужчина намеревался сдать в пункт приема цветных металлов", - говорится в сообщении.
За пребывание в пограничной полосе без документов, удостоверяющих личность, и за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на гражданина составлены административные документы и направлены в Нацполицию.
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