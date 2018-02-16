ОБСЕ заявила о "спирали насилия" на востоке Украины

За прошедшую неделю число нарушений режима прекращения огня между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными выросло на 30%

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила о новой эскалации военных действий на востоке Украины, передает Deutsche Welle.

"Мы вновь движемся по нарастающей спирали насилия", - заявил заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг в пятницу, 16 февраля, в телефонном интервью dpa.

По его словам, за прошедшую неделю число нарушений режима прекращения огня между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными возросло на 30% по сравнению с неделей ранее.

"Наблюдалось, по меньшей мере, 1000 случаев применения тяжелых вооружений, которые в действительности уже должны были отведены", - отметил он.

Хуг также подчеркнул, что "ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой".

На вечер 16 февраля намечена первая за последний год встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины по конфликту в Донбассе. Встреча должна состояться в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, однако официального ее подтверждения не поступало.

Ранее сообщалось, что боевики готовят вооруженные провокации в ближайшие дни в районе Докучаевска и Новотроицкого.

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