Стычки во время суда над Трухановым: полиция задержала троих

События под Соломенским судом Киева 15 февраля расследуют по трем статьям Уголовного кодекса

Правоохранители задержали трех предполагаемых участников столкновений у здания Соломенского райсуда Киева 15 февраля 2018 года, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что после стычек под судом в управление полиции доставили 36 человек. Трое из них задержаны в порядке ст. 208 УПК, остальных после выяснения анкетных данных отпустили.

"Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовные производства по трем статьям УК - ст. 345 (угроза или насилие против работника правоохранительного органа), ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами)", - говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанным объявят о подозрении и изберут меру пресечения.

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15 февраля 2018 года Соломенский суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова, имеющего статус подозреваемого в деле НАБУ о завладении бюджетными средствами, на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Во время заседания под судом произошли столкновения между представителями правых движений, полицейскими и неизвестными, которых журналисты идентифицировали как титушек. Один правоохранитель получил огнестрельное ранение, предполагаемого стрелка задержали.

Позднее полиция опубликовала фото запрещенных предметов, изъятых у активных участников конфликта.

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