ОБСЕ назвала самый худший день в Донбассе с марта 2017 года

7 февраля 2018 года в Донбассе было зафиксировано наибольшее количество случаев использования тяжелого оружия с марта 2017 года

На минувшей неделе, 7 февраля, стал наихудшим днем по количеству использования тяжелого вооружения в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге из временно-оккупированного Луганска заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Среда (7 февраля, - ред.) стала фактически наихудшим днем с марта 2017 года по количеству случаев использования тяжелого оружия. В течение недели такое оружие использовалось около одной тысячи раз, включая 360 случаев использования реактивных систем залпового огня", - подчеркнул Хуг. По его словам, 7 февраля ОБСЕ зафиксировала более 3 тысяч нарушений.

При этом он уточнил, что накануне, 5 февраля, в Луганской области режим тишины вообще не нарушался. Хуг призвал обе стороны выполнять минские договоренности.

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Первый замглавы СММ ОБСЕ также сообщил, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел боевиков террористической организации ДНР. После инцидента один из пророссийских наемников объяснил наблюдателям, что это были якобы "предупредительные выстрелы".

Хуг ранее заявил, что периоды перемирия в Донбассе стороны используют для того, чтобы продвинуться вперед, они роют новые окопы и закладывают новые мины.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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