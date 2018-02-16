Поставки угля из оккупированной Донецкой области контролирует лично главарь боевиков Захарченко

Группа Информационное сопротивление раскрыла схемы продаж угля из временно оккупированного Донбасса. Об этом говорится в их сводке в Facebook.

По данным ИС, с начала 2018 года на ГП Торезантрацит было добыто 5300 тонн угля марки АКО, 5900 тонн марки АМ, 8700 тонн марки АС.

"Практически в полном объеме добытый уголь "экспортировался" через прокладку в лице ГП Республиканский центр Торговый дом Уголь Донбасса в другие страны. По информации, требующей проверки, часть железнодорожным транспортом попала в Польшу, другая часть - через морские порты Ростовской области (РФ) поступила в Молдову, на оккупированные территории Грузии", - отмечается в сообщении.

В течение января 2018 комиссионером в лице так называемого ГП Республиканский центр Торговый дом Уголь Донбасса из ОАО Азовский морской порт "экспортировано": в первой декаде - 8350 тонн кокса; - во второй декаде - порядка 8 500 тонн; - в третьей декаде - 5350 тонн.

"Кроме того, 11 тысяч тонн кокса из ДНР было нелегально вывезено через станцию Каменоломни (РФ). В дальнейшем, через ПАО Новороссийский морской торговый порт с сокрытием страны происхождения товара, кокс был доставлен потребителям нескольких стран (есть информация о Турции и Греции, - ред.)", - говорится в сообщении.

Военная агентура сообщает, что именно так называемый ГП Республиканский центр Торговый дом Уголь Донбасса выступал основным посредником в "экспорте" продукции.

"Контроль за данной схемой обеспечивает "министр доходов и сборов ДНР Тимофеев ("Ташкент", - ред.)", - отмечается в сообщении.

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Незаконные сделки указанной компании выступали существенным источником личного обогащения данных лиц.

Хищение средств осуществлялось через так называемый Благотворительный фонд главаря боевиков террористической организации ДНР.

Именно туда ГП "Республиканский центр" периодически перечисляет средства, в рамках осуществления фондом "благотворительной деятельности в интересах общества или отдельных категорий лиц".

В январе главарь террористов Александр Захарченко принял решение увеличить собственные доходы от данной схемы и ограничил доступ "Ташкента" к деятельности операторов, контролирующих "экспортные операции".

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По предварительной информации, в ходе этого процесса в "ОРДО уже зарегистрирована компания, которая должна заменить собой ГП Республиканский центр в данной схеме.

"Весь уголь под ним (Захарченко, - ред). А своей жене он отдал отжатую сеть ведущих супераркетов в городе", - уточнили источники в захваченном российскими гибридными войсками Донецке.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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