Под Харьковом Audi влетела в фуру и загорелась: четверо погибших
В Харьковской области в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По данным полиции, авария произошла сегодня в 09:16 на 532 километре автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" возле поселка Каменная Яруга.
По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановил свою машину на обочине и ремонтировал ее. В это время в него въехал автомобиль Audi. В результате произошло возгорание легковушки.
В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир Audi, 39-летний житель города Изюм. Он госпитализирован в харьковскую больницу.
Погибли водитель Audi и три пассажира - женщины 31, 50, 66 лет.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Личность водителя устанавливается. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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В четверг, 15 февраля, возле села Лисовичи во Львовской области столкнулись автомобили Renault Kangoo и Volkswagen Caddy, вследствие чего погиб один из пассажиров.
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