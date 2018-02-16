Под Харьковом Audi влетела в фуру и загорелась: четверо погибших

По предварительным данным, водитель на обочине ремонтировал фуру; в него въехал автомобиль Audi, в результате произошло возгорание легковушки

В Харьковской области в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным полиции, авария произошла сегодня в 09:16 на 532 километре автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" возле поселка Каменная Яруга.

По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановил свою машину на обочине и ремонтировал ее. В это время в него въехал автомобиль Audi. В результате произошло возгорание легковушки.

В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир Audi, 39-летний житель города Изюм. Он госпитализирован в харьковскую больницу.

Погибли водитель Audi и три пассажира - женщины 31, 50, 66 лет.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Личность водителя устанавливается. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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