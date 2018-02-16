В Одесской области СБУ предотвратила сбыт контрабандного оружия

Правоохранители задержали местного жителя, который, по данным СБУ, регулярно выезжал в одну из стран Евросоюза, где закупал оружие

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предотвратили в Одесской области сбыт огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель регулярно выезжал в одну из стран Евросоюза, где закупал оружие. "Товар" злоумышленник контрабандой ввозил в Украину. После "косметической" переработки пистолеты были способны стрелять боевыми патронами.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи подозреваемым пистолета. Клиентов он подыскивал через Интернет, оружие лично передавал заказчикам, в том числе представителям криминальных кругов региона.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке продажи десяти единиц огнестрельного оружия.

При обысках по местам регистрации и проживания фигуранта дела правоохранители изъяли еще три огнестрельных пистолета.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами), следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

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14 февраля сотрудники СБУ совместно с полицией задержали в Киеве торговца оружием и боеприпасами, которые могли использоваться во время массовых мероприятий с целью дестабилизации ситуации.

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