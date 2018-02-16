Под Соломенским судом стреляли из наградного пистолета - депутат

Егор Соболев говорит, что стрелявший - народный герой Украины, который прошел Иловайский котел

Депутат Егор Соболев сообщил, что под Соломенским судом вчера стрелял доброволец батальона Донбасс Александр Федорченко, позывной Брест. При этом стрельба велась из наградного оружия. Об этом Соболев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, после вчерашних столкновений под судом "четырех увезли в СИЗО: добровольца батальона Донбасс Николая Чудовского, позывной Чудо; добровольца подразделения Волки Свободы Luka Chkhnetia, позывной Лука; командира штурмовой роты батальона Айдар Бачу Владимира Хитрича, позывной Бача; и добровольца батальона Донбасс Александра Федорченко, позывной Брест".

При этом депутат утверждает, что Федорченко стрелял в асфальт.

"Брест - народный герой Украины, который прошел Иловайский котел, подбил два вражеских танка и два БМП. Когда его под судом начали бить спецназовцы, он достал наградной пистолет и дважды выстрелил в асфальт. После этого его скрутили вместе с другими", - написал Соболев.

Информацию о стрелявшем подтвердил источник Украинской правды в правоохранительных органах. По его словам, мужчина, ранивший полицейского, получил оружие в подарок от МВД.

"Это поощрительная отличие", - сказал собеседник издания.

Он добавил, что "задержан гражданин Ф. - житель Запорожья, 1978 года рождения. Ранее он служил в батальоне Донбасс".

Вчера возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.