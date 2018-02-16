В СБУ заявили, что разоблачили коррупционную схему в Укрзалізниці

Обнаружены многомиллионные злоупотребления при закупке запчастей к грузовым вагонам на общую сумму почти 400 млн грн

В СБУ заявили, что разоблачили коррупционный механизм присвоения государственных средств должностными лицами ряда коммерческих фирм и структурных подразделений ОАО Укрзалізниця. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, обнаружены многомиллионные злоупотребления при закупке запчастей к грузовым вагонам на общую сумму почти 400 млн грн.

По информации СБУ, закупленная структурными подразделениями Укрзалізниці продукция не соответствовала установленным требованиям качества и имела неизвестное происхождение. Часть деталей была реставрирована из запчастей, бывших в употреблении, но в документах отображалась как новая продукция. По месту регистрации коммерческих структур нет ни офисных, ни производственных, ни складских помещений, отметили в СБУ.

В ведомстве, ссылаясь на профильных экспертов, говорят, что использование запчастей ненадлежащего качества на грузовых вагонах Укрзалізниці, 84% из которых эксплуатируются дольше установленного нормативного срока службы, может привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновению чрезвычайных происшествий.

Фото: ssu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 3 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебная подделка) УК Украины.

СБУ совместно с Генпрокуратурой и Нацполицией проводят следственные действия в подразделениях и филиалах Укрзалізниці в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.