Полковника Госпогранслужбы проверяют на пособничество террористам

По данным СБУ, замначальника пограничного отряда намеревался получить руководящую должность в "министерстве государственной безопасности ЛНР"

В ГПУ сообщили о задержании заместителя начальника Харьковского пограничного отряда, который подозревается в организации преступной схемы по получению неправомерной выгоды при пересечении границы Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В подготовке задержания и самой операции принимали участие представители военной прокуратуры, контртеррористического управления СБУ, управления внутренней безопасности пограничной службы.

Начальника пограничной комендатуры быстрого реагирования, полковника П. подозревают в том, что он, "занимая ответственное положение, привлекая к противоправным действиям других военнослужащих, организовал преступную схему получения неправомерной выгоды за внесение ложных сведений в официальные документы и автоматизированные системы относительно безосновательного пересечения государственной границы Украины отдельными лицами".

Кроме того, Лысенко сообщил, что проверяется информация о деятельности полковника в интересах террористических организаций.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации), ч. 3 ст. 368 (Получение взятки), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч.1 ст. 366 (Служебная подделка) УК.

Прокуратура намерена просить для полковника Госпогранслужбы избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся обыски.

Позже в СБУ пояснили, что замначальника отряда организовал механизм получения с граждан денег за невнесение информации о пересечении границы в ведомственную базу данных.

В спецслужбе говорят, что задокументировали получение им 500 долларов США за нелегальную переправку через границу гражданки РФ.

"По информации спецслужбы, полковник также вел тайные переговоры с представителями террористической организации "ЛНР", планируя получить руководящую должность в фейковом "Министерстве государственной безопасности", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали полковника в Харькове возле его дома.

15 февраля сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного государственного инспектора Киевской городской таможни Государственной фискальной службы.

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