Под Харьковом мужчина обстрелял скорую, которую вызвали для него
В Харьковской области мужчина открыл огонь по машине скорой помощи, которую вызвала для него жена. Об этом сообщает пресс-центр полиции в Харьковской области в Facebook.
В дежурную часть Дергачевского отдела полиции Харьковской области вечером 17 февраля поступило сообщение о стрельбе от фельдшера бригады скорой медицинской помощи.
Инцидент произошел во время выезда медиков по месту вызова.
"Жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний "пациент" пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил покинуть его жилье. После того, как медики вышли из дома и начали движение на автомобиле, они услышали выстрел", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается.
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