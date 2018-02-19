В Харькове пьяный водитель хотел откупиться от полиции рублями

По данным полиции, выпивший водитель на Volkswagen Bora, не справившись с управлением, наехал на бордюр, от удара сработали подушки безопасности

В Харькове пьяный за рулем совершил ДТП и пытался дать взятку полицейским российскими рублями чтобы отпустили. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Харьковская местная прокуратура №4 сообщила 31-летнему водителю Volkswagen Bora о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК)", - сказано в сообщении.

По словам руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, это событие произошло на прошлой неделе в Московском районе Харькова в ночное время. Водитель автомобиля, не справившись с управлением, наехал на бордюр. От удара сработали подушки безопасности. Неравнодушные свидетели ДТП вызвали патрульную полицию.

Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

"Чтобы избежать ответственности за совершенные административные правонарушения и оставить место происшествия, водитель предложил патрульным взятки. Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление должностным лицам неправомерной выгоды. Однако, несмотря на это, нарушитель положил в служебный автомобиль полицейских 3 тыс российских рублей (в эквиваленте около 1,5 тыс. грн) ", - рассказал Куприянов.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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