РФ не пропускает фуры из Украины: в Гоптовке очередь из 150 авто

Госпогранслужба направила российской стороне несколько запросов по поводу сложившейся ситуации, однако ответа так и не получила

Россия по непонятным причинам более суток не пропускает на свою территорию следующие из Украины грузовики, из-за чего в пункте пропуска Гоптовка образовалась очередь из почти 150 фур. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, с 17 февраля 2018 года в пункте пропуска Нехотеевка контрольные службы РФ не пропускают через границу грузовые автомобили, из-за чего происходит скопление фур, которые не могут попасть на территорию России.

"В настоящее время ситуация не изменилась. Сегодня утром (19 февраля - ред.) очередь грузовиков возле и на территории пункта пропуска Гоптовка (Харьковская область) составляет около 150 автомобилей. Большинство транспортных средств возвращаются в Украину, чтобы следовать другим маршрутом", - сообщили в ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

В ведомстве отметили, что российская сторона на неоднократные официальные запросы Госпогранслужбы по поводу сложившейся ситуации не реагирует. В то же время следующие из России лица рассказали, что пропуск грузовиков не осуществляется якобы из-за неисправности оборудования для досмотра грузов.

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ГПСУ просит водителей, планирующих пересечь границу с РФ на этом направлении, по возможности выбрать другой маршрут.

8 февраля 2018 года с территории России был произведен провокационный обстрел в сторону украинских пограничных подразделений, охраняющих госграницу в Луганской области.

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