Самоубийство студентки медуниверситета: открыто уголовное дело

Правоохранители проверяют, есть ли в происшествии признаки доведения до самоубийства

По факту доведения до самоубийства 19-летней гражданки Туркменистана - студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой - начато уголовное производство. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"В ходе расследования установлено, что девушка 30.01.2018 покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в городе Киеве. По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в высшем учебном заведении, а также из-за недоразумения с его руководством", - говорится в сообщении.

В связи с этим в ЕРДР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) УК Украины.

30 января 2018 года Насырлаева вышла из учебного заведения и домой не вернулась. На следующий день по факту ее исчезновения было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

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