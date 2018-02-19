Под медуниверситетом проходит акция из-за самоубийства студентки

Участники акции обвиняют руководство университета в коррупции

В Киеве под Национальным медицинским университетом имени Богомольца проходит акция в связи с самоубийством студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой, сообщает Громадське.

Участники акции обвиняют руководство университета в коррупции.

Киевская местная прокуратура № 9 уже начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства студентки НМУ им. Богомольца Мукаддас Насирлаевой из Туркменистана.

Утром 19 февраля на странице медуниверситета опубликовали сообщение, что пропавшая студентка из Туркменистана Насирлаева была отчислена из НМУ им. Богомольца.

Как сообщил адвокат, глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов, студентка Национального медицинского университета имени Богомольца, гражданка Туркменистана Насирлаева, прыгнула с моста 30 января, до этого ее считали пропавшей без вести.

Розметов обнародовал видео в Facebook, на котором, по его словам, можно отследить путь студентки к мосту Патона.

Адвокат добавил, что два дня сотрудники ГСЧС Киева активно ищут в реке Днепр тело Мукаддас.

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