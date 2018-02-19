Медуниверситет назвал причину отчисления студентки Насырлаевой

В университете подчеркнули, что студентку отчислили из-за нарушения миграционного законодательства - срок действия ее визы истек 17 декабря 2017 года

В Национальном медицинском университете им. Богомольца окажут содействие в расследовании исчезновения студентки из Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. Соответствующее заявление размещено на сайте вуза.

"Университет прилагает максимум усилий, чтобы способствовать установлению обстоятельств исчезновения Мукаддас 30 января. Мы не знаем, что произошло с Мукаддас и где она сейчас. Не теряя надежду, мы относимся к информации СМИ максимально серьезно. Медицинский университет имени Богомольца всячески окажет содействие правоохранительным органам в расследовании исчезновения Мукаддас Насырлаевой. Руководство университета предоставит для этого всю необходимую информацию в рамках компетенции", - говорится в заявлении.

В университете подчеркнули, что студентка была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства, поскольку срок действия ее визы истек 17 декабря 2017 года.

"До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было во второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", - сообщили в учебном заведении.

В университете заверяют, что заинтересованы в том, чтобы все обстоятельства по этому делу как можно скорее были установлены, и призывали СМИ избегать каких-либо манипуляций по поводу исчезновения бывшей студентки НМУ до объявления официальных результатов следствия.

В Киеве полиция возбудила уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки Туркменистана.

В столичной прокуратуре подчеркнули, что согласно обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в университете, и недоразумения с его руководством.

В то же время адвокат, глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов заявил, что пропавшая студентка Национального медуниверситета имени Богомольца Муккадас Насырлаева прыгнула с моста в Киеве после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.

Адвокат добавил, что два дня киевские спасатели активно ищут в реке Днепр тело Мукаддас.

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