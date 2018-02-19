Взятка на $20 тысяч: под Одессой задержали чиновников сельсовета

Глава и специалист сельсовета требовали деньги от директора предприятия за разрешение на разработку проектов землеустройства, утверждает следствие

Сотрудники прокуратуры и СБУ задержали главу и специалиста сельсовета Беляевского района Одесской области, которых подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере $20 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, чиновники якобы требовали вышеуказанную сумму от директора сельхозпредприятия за разрешение на разработку проектов землеустройства для участков, на которых размещены здания этой фирмы.

Правоохранители задержали подозреваемых 18 февраля 2018 года сразу после получения взятки, заявляют в прокуратуре.

Фото: od.gp.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество, совмещенное с вымогательством).

Читайте также: В Умани разоблачили на взятке оперуполномоченного угрозыска - СБУ

15 февраля 2018 года в Днепропетровской области по подозрению в получении взятки задержали начальника отделения полиции и замглавы райгосадминистрации.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.