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Взятка на $20 тысяч: под Одессой задержали чиновников сельсовета

19.02.2018 14:37
Глава и специалист сельсовета требовали деньги от директора предприятия за разрешение на разработку проектов землеустройства, утверждает следствие
Взятка на $20 тысяч: под Одессой задержали чиновников сельсовета
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Сотрудники прокуратуры и СБУ задержали главу и специалиста сельсовета Беляевского района Одесской области, которых подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере $20 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, чиновники якобы требовали вышеуказанную сумму от директора сельхозпредприятия за разрешение на разработку проектов землеустройства для участков, на которых размещены здания этой фирмы.

Правоохранители задержали подозреваемых 18 февраля 2018 года сразу после получения взятки, заявляют в прокуратуре.

Фото: od.gp.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество, совмещенное с вымогательством).

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15 февраля 2018 года в Днепропетровской области по подозрению в получении взятки задержали начальника отделения полиции и замглавы райгосадминистрации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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