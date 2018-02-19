Госпогранслужба: в Донецкой области задержан боевик Оплота

Мужчину подозревают в том, что он находился на одном из блокпостов на окраине Докучаевска и осуществлял преступную деятельность против Украины

В Донецкой области пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации ДНР в составе бандформирования Оплот. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, задержанный 1991 года рождения проживал в Волновахском районе Донецкой области.

"Установлено, что в течение 2017 г он проходил службу в подразделении незаконных бандформирований "Оплот" в должности стрелка. В частности, молодой человек находился на одном из блокпостов на окраине н.п. Докучаевск и осуществлял преступную деятельность против Украины", - сказано в сообщении.

Задержанный передан представителям Нацполиции.

18 февраля пограничники в контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое" в Донецкой области задержали женщину, которую подозревают в причастности к бандформированию Оплот.

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