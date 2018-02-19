Госпогранслужба: в Донецкой области задержан боевик Оплота
В Донецкой области пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации ДНР в составе бандформирования Оплот. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Согласно сообщению, задержанный 1991 года рождения проживал в Волновахском районе Донецкой области.
"Установлено, что в течение 2017 г он проходил службу в подразделении незаконных бандформирований "Оплот" в должности стрелка. В частности, молодой человек находился на одном из блокпостов на окраине н.п. Докучаевск и осуществлял преступную деятельность против Украины", - сказано в сообщении.
Задержанный передан представителям Нацполиции.
18 февраля пограничники в контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое" в Донецкой области задержали женщину, которую подозревают в причастности к бандформированию Оплот.
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