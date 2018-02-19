Адвокат Насырлаевой: У студентки, очевидно, требовали взятку

Ровшанбек Розметов сообщил, что деканат по работе с иностранными студентами якобы отказался посодействовать Мукаддас Насырлаевой в продлении визы

Деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца во время не подал документы покончившей с собой студентки из Туркменистана Мукаддас Насырлаевой в миграционную службу для получения временного вида на жительство, что в результате привело к отчислению студентки и, соответственно, могло стать причиной самоубийства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат студентки Ровшанбек Розметов.

"Как выяснилось, деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца во время не подал документы Мукаддас в миграционную службу для получения временного вида на жительство", - написал он.

По словам Розметова, посольство Туркменистана в Украине предложило решение вопроса просроченной визы без выезда Мукаддас из Украины. Для этого деканат по работе с иностранными студентами должен был завизировать заявление о содействии в решении вопроса, а Мукаддас - уплатить штраф за нарушения режима пребывания в Украине. Однако, по словам адвоката, деканат ничего не захотел делать для этого.

"Заместитель декана по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца Тимохина Татьяна Александровна, даже не прочитав, порвала заявление Мукаддас и отдала ей в руки, сообщив ей, что она ничего подписывать не будет. Очевидно, что Тимохина Т.А. ждала, как и от других студентов, благодарности за услуги по получению вида на жительства, а не пустое заявление", - рассказал Розметов.

30 января, в день, когда произошло самоубийство, Мукаддас снова была на приеме у Тимохиной.

"После встречи с ней Мукаддас почему-то не поехала домой, телефон отключился. Она села в метро на станции Политехнический институт, вышла на станции Днепр, прошлась вдоль набережной до моста Патона, и прыгнула с моста", - написал адвокат.

По его словам, Тимохину "выгораживал" декан по работе с иностранными студентами Владимир Сулик.

Напомним, 30 января 2018 г Насырлаева вышла из учебного заведения и домой не вернулась. Киевские спасатели ищут в реке Днепр тело Мукаддас. Полиция возбудила уголовное производство по факту доведения до самоубийства.

В университете заявили, что Насырлаева была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства, поскольку срок действия ее визы истек 17 декабря 2017 года.

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