В селе Выгода на взятке попались бывший и нынешний председатели

По данным СБУ, подозреваемые оценили в $20 тыс легализацию права собственности на 10 земельных наделов, где коммерсант уже начал свой бизнес

В селе Выгода Одесской области на взятке задержали председателя сельсовета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Операцию проводили оперативники СБУ. Они зафиксировали, как нынешний глава сельсовета и экс-председатель села, работающий у него в подчинении, вымогали $20 тыс. В эту сумму подозреваемые оценили легализацию права собственности на 10 земельных наделов, где коммерсант уже начал свой бизнес.

Сотрудники СБУ задержали должностных лиц при получении всей суммы взятки на выезде из райцентра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Им грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/sbu.odessa

Во время досудебного следствия устанавливаются другие возможные факты протиправноӥ деятельности чиновников.

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Ранее сотрудники СБУ задержали на взятке в $3 тыс начальника одного из отделений полиции и первого заместителя руководителя одной из местных прокуратур Винницкой области.

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