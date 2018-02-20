Сутки на фронте: один украинский военный погиб, четверо ранены

Двое украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве во время выполнения боевой задачи

Позиции ВСУ на фронте подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск из запрещенного "Минском" оружия, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"За минувшие сутки враг провел 12 прицельных обстрелов. В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных", - сообщает штаб.



Согласно последней информации, на луганском направлении фронта из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники вели огонь по опорным пунктам ВСУ у Гладосово, Новолуганского и Светлодарска. Неподалеку населенного пункта Крымское зафиксирован минометный разрыв.



"Более двух с половиной часов из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, захватчики обстреливали защитников Луганского", - отмечается в сообщении.



На донецком же направлении огневая активность боевиков была сосредоточена в приморской области обороны. Здесь террористы обстреливали украинские позиции вокруг Лебединского, Широкино, Водяного и вблизи Песков.



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