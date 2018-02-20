В Ровно разоблачен на взятке замначальника штаба Нацгвардии - СБУ

По данным спецслужбы, капитан требовал $300 у местного жителя за оформление на службу по контракту

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры задержали в Киеве по подозрению во взяточничестве замначальника штаба по комплектованию одного из батальонов Нацгвардии.

Оперативники спецслужбы установили, что капитан требовал $300 у местного жителя за оформление на службу по контракту.

Сотрудники СБУ Украины задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Ранее сотрудники СБУ задержали на взятке в $3 тыс начальника одного из отделений полиции и первого заместителя руководителя одной из местных прокуратур Винницкой области.

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