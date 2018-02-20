СБУ пресекла закупку б/у запчастей из РФ для боевой техники ВСУ

СБУ установила, что дельцы планировали купить детали на "вторичном рынке" сбыта, ведь запчасти из РФ - это продукция контролируемого распространения

В Николаевской области сотрудники СБУ предотвратили закупку госпредприятием военно-промышленного комплекса использованных запасных частей российского производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы зафиксировали, что по результатам торгов контракт на поставку государственному ремонтному предприятию комплектующих для боевой техники ВСУ получила фирма, которая специализируется на сбыте электротехнической продукции гражданского назначения.

Сотрудники СБУ установили, что дельцы планировали закупить детали на "вторичном рынке" сбыта, поскольку запчасти, производимые в РФ, относятся к продукции контролируемого распространения.

СБУ проинформировала руководство госпредприятия о выявленных фактах, после чего соглашение с коммерсантами было расторгнуто.

16 февраля в СБУ заявили, что разоблачили коррупционный механизм присвоения государственных средств должностными лицами ряда коммерческих фирм и структурных подразделений ОАО Укрзалізниця.

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