В домах на Институтской нашли еще 10 пуль времен Майдана

Пули, найденные ранее, были сплющены и непригодны к исследованию, утверждает руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк

Не меньше десяти пуль времен противостояния на Майдане было найдено в результате дополнительного обследования домов на Институтской альпинистами. Об этом сообщил руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Найдены пули, которые можно исследовать. Те, что изымались ранее, были сплющены и непригодны к исследованию… Найдено не меньше 19 пуль", - сказал он.

Горбатюк также отметил, что условия тендера на проведение высотных работ, в котором победило ЧП Лазуткино и оплата в 70 тыс грн - это вопрос не к департаменту спецрасследованию, а к хозуправлению ГПУ, которое этим занималось.

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