Поиски тела студентки Насырлаевой продолжаются - прокуратура

Спасатели уже проверили значительную территорию водной акватории Днепра возле моста Патона и далее по течению

Уголовное производство по статье о доведении до самоубийства по факту исчезновения студентки из Туркменистана Мукаддас Насырлаевой открыто на основании заявлений родственников и адвоката девушки. До тех пор, пока не будет найдено ее тело, Насырлаева будет считаться пропавшей без вести. Об этом корреспонденту LIGA.net сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

На вопрос, подтверждается ли сам факт самоубийства чем-то, кроме заявлений адвоката Насырлаевой, Максимец ответила: "На данный момент ведомости (в Единый реестр досудебных расследований, - ред.) были внесены по информации, которая была распространена близкими и адвокатом, и теперь следственным путем будут проверяться. Будут допрошены должностные лица университета для того, чтобы установить: если этот разговор (с замдекана Татьяной Тимохиной, - ред.) имел место, что там происходило, какой предмет был этого разговора и чем он закончился".

Также, по словам пресс-секретаря прокуратуры, "нельзя исключать и другие мотивы, которые могли стать причиной этого суицида".

На вопрос, на каких основаниях в прокуратуре говорят о суициде, Максимец ответила: "Мы не утверждаем, что имела место причинно-следственная связь. Мы говорим о том, что есть основания расследовать исчезновение этой девушки в связи с событиями, которые произошли накануне ее исчезновения. Именно для этого открыто производство".

Представитель прокуратуры сообщила, что на данный момент поиски тела Насырлаевой продолжаются. Для этого привлечены сотрудники ГСЧС. По словам Максимец, они уже проверили значительную территорию водной акватории Днепра возле моста Патона (с которого предположительно прыгнула девушка) и далее по течению.

"Она считается пропавшей без вести до того времени, пока не будет найдено ее тело. Уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК будет расследоваться до того момента, пока мы не найдем ее тело и не будет установлена причина ее смерти", - отметила Максимец.

При этом в официальном релизе прокуратуры говорится: "По факту доведения до самоубийства 19-летней гражданки Туркменистана возбуждено уголовное производство". А также: "В ходе расследования установлено, что девушка 30.01.2018 покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в г. Киеве".

Ранее адвокат Ровшанбек Розметов заявил, что Мукаддас 30 января, после разговора с замдекана по работе с иностранными студентами Татьяной Тимохиной прыгнула с моста Патона в Днепр.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил: "В ходе расследования установлено, что девушка 30.01.2018 покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в городе Киеве".

По факту исчезновения студентки открыто два уголовных производства: по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК.

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