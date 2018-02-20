Боевики ведут огонь из минометов и гранатометов: погиб военный

Еще трое бойцов ВСУ в результате вражеских обстрелов в Донбассе получили ранения; с начала суток террористы открывали огонь восемь раз

В Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое бойцов были ранены в результате обстрелов со стороны подконтрольных Кремлю боевиков во вторник, 20 февраля. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения", - говорится в сообщении.

На луганском направлении террористы из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вели огонь по позициям ВСУ в районе Троицкого.

Кроме того, из минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали опорные пункты защитников Крымского, а вблизи Катериновки нарушали перемирие огнем из гранатометов.

На донецком направлении противник применил по позициям ВСУ вблизи Песков 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120 мм боевики вели огонь по укреплениям военных у Ломакино.

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Всего с начала текущих суток зафиксировано восемь обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, сообщили в штабе АТО.

19 февраля 2018 года в Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб один военный, еще двое получили ранения и боевые травмы. Кроме того, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое бойцов ВСУ.

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