Сутки в АТО: погиб один военный, пятеро ранены

Во вторник, 20 февраля, ранения получили пятеро военных, еще у двоих боевые травмы. Со стороны боевиков было 15 обстрелов

В прошлые сутки, 20 февраля, в Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Пятеро военных получили ранения и еще двое - боевые травмы.



Всего за сутки было 15 обстрелов со стороны боевиков. В районе Троицкого стреляли из артиллерийских установок калибром 122 мм и 100 мм, а также минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов



Около Лебединского и Ломакиного боевики применили 120-мм минометы. Обстрелы были также в районе Песок и пригороде Авдеевки.

19 февраля 2018 года в Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб один военный, еще двое получили ранения и боевые травмы. Кроме того, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое бойцов ВСУ.

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