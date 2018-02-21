Стрельба в полицейского: задержанному изменили меру пресечения

Александр Федорченко должен будет просидеть под круглосуточным домашним арестом до 15 апреля

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения представителю движения "Визволення" Александру Федорченко с позывным "Брест" на домашний арест. Об этом сообщает ТСН.

Подозреваемый в стрельбе в полицейского обязан носить электронный браслет до 15 апреля. Также он должен сдать паспорта.

Читайте также: Полицейские в Киеве провели акцию протеста против решения суда

15 февраля 2018 года возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По факту открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Мужчину, ранившего полицейского, задержали. Депутат Егор Соболев сообщил, что стрелял доброволец батальона Донбасс Александр Федорченко, позывной Брест. При этом стрельба велась из наградного оружия.

При избрании меры пресечения Шевченковский райсуд отклонил ходатайство прокурора об аресте и отпустил его на поруки народных депутатов.

Глава МВД Арсен Аваков потребовал от прокуратуры и апелляционного суда "незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому". Также он предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии. Высший совет правосудия назвал это "давлением на судебную власть".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.