Прокуратура расследует загрязнение участков земли в Торецке: фото

На одном из углеперерабатывающих предприятий Торецка из-за порыва пульпопровода более одной тысячи квадратных метров земли были загрязнены

В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту загрязнения земельных участков, на которых расположены оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

"Константиновская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту загрязнения восьми земельных участков в прифронтовом Торецке и квалифицировала факт по ч.1 ст. 239 Уголовного кодекса (загрязнение или порча земель)", - отметили в пресс-службе.





Установлено, что в начале февраля на одном из углеперерабатывающих предприятий Торецка произошел порыв пульпопровода, в результате чего произошел разлив шламовой пульпы на территории общей площадью 1 тысяча 364 квадратных метров, в том числе на земельных участках, где расположены оборонительные укрепления ВСУ.





В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, принимаются меры по установлению виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Досудебное расследование осуществляет следственное отделение полиции под процессуальным руководством Торецкого отдела Константиновской местной прокуратуры.

По состоянию на 1 января 2018 года разминировано почти 26 тысяч гектаров территории Донбасса/

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.