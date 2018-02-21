Прокуратура расследует загрязнение участков земли в Торецке: фото
В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту загрязнения земельных участков, на которых расположены оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.
"Константиновская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту загрязнения восьми земельных участков в прифронтовом Торецке и квалифицировала факт по ч.1 ст. 239 Уголовного кодекса (загрязнение или порча земель)", - отметили в пресс-службе.
Установлено, что в начале февраля на одном из углеперерабатывающих предприятий Торецка произошел порыв пульпопровода, в результате чего произошел разлив шламовой пульпы на территории общей площадью 1 тысяча 364 квадратных метров, в том числе на земельных участках, где расположены оборонительные укрепления ВСУ.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, принимаются меры по установлению виновных лиц и привлечения их к ответственности.
Досудебное расследование осуществляет следственное отделение полиции под процессуальным руководством Торецкого отдела Константиновской местной прокуратуры.
По состоянию на 1 января 2018 года разминировано почти 26 тысяч гектаров территории Донбасса/
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