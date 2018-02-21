В Одессе сожгли автомобиль судьи

По предварительной версии, злоумышленник бросил в иномарку бутылку с зажигательной смесью

Полиция Одессы расследует обстоятельства и причины поджога иномарки заместителя председателя Одесского апелляционного административного суда. Об этом сообщает агентству Укринформ представитель отдела коммуникаций Одесского главка Нацполиции Светлана Белецкая.



"Сегодня, 21 февраля, следователь Приморского отдела полиции Одессы открыл уголовное производство по факту поджога автомобиля Volkswagen Touareg, которым пользуется заместитель председателя апелляционного административного суда. Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник бросил в машину бутылку с зажигательной смесью. Нa место события прибыли спасатели, которые оперaтивно тушили пожар. Сотрудники полиции нашли рядом с автомобилем обгоревшую пластиковую бутылку и коробку спичек"- уточнила Белецкая.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 194 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Причины совершения преступления и личность злоумышленника устанавливаются.

Заместитель председателя суда Александр Джабурия задекларировал три дорогие иномарки, две из которых находятся у него на праве пользования. Официально судья обладает только Subaru Impresa (2008).

В Одессе также сожгли еще один автомобиль, о чем сообщает пресс-служба Нацполиции. "Сегодня, около трех часов ночи, ...в Приморский отдела полиции в городе Одессе поступило сообщение о том, что возле жилого дома в переулке Обсерваторном возникло возгорание автомобиля Lexus", - говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара - самовозгорание.

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