Жительница Луганской области получила срок за помощь боевикам

Жительница Рубежного передавала главарю террористов данные о местонахождении, перемещении и количестве военных, отмечают в СБУ

Рубежанский горсуд Луганской области приговорил к почти пяти годам тюрьмы женщину - информатора боевиков террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Следствием установлено, что в течение апреля 2014 - июня 2015 годов жительница Рубежного с помощью электронных каналов связи передавала главарю боевиков по кличке "Леший" данные о местонахождении, перемещении и количественном составе военнослужащих ВСУ.

Также пособница информировала террористов о транспортировке военной техники через населенные пункты Луганской и Харьковской областей и членах террористической организации ЛНР, задержанных правоохранителями.

"Женщина в российских соцсетях под ником "Лана Волчица" призывала содействовать деятельности ЛНР, вступать в ряды террористов и материально поддерживать банду Призрак", - отмечают в СБУ.

Кроме того, на собственной интернет-странице сообщница боевиков обнародовала список сотрудников одного из подразделений органов внутренних дел с их персональными данными.

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В итоге суд признал задержанную виновной по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или организации) и приговорил к четырем годам и семи месяцам тюремного заключения. Судебный приговор уже вступил в силу.

Ранее в феврале 2018 года суд в Луганской области приговорил к тюремному заключению двух информаторов боевиков ЛНР.

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