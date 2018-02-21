СБУ: Задержаны автобусы, незаконно возившие людей с Донбасса в РФ

Автобусы курсировали через закрытый пункт пропуска "Изварино" на неконтролируемом участке российско-украинской границы, сообщили в СБУ

В СБУ заявили, что совместно с прокуратурой блокировали нелегальные пассажирские перевозки через украинского-российскую границу с временно неподконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве рассказали, что жители Луганской области якобы обеспечивали выезд автобусов через закрытый пункт пропуска "Изварино", расположенный на неконтролируемом Украиной участке российско-украинской границы.

После этого, по информации СБУ, транспорт с территории России въезжал в Украину через пункты пропуска в Харьковской области, а конечной точкой маршрута был Киев.

Сотрудники СБУ задержали автобусы в пункте пропуска "Гоптовка" и в столице.

Одному из задержанных объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через госграницу) УК. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также наложен арест на три автобуса. Продолжаются неотложные следственные действия.

Местные жители рассказали сегодня LIGA.net, что автобусы рейсом Луганск-Киев через "Изварино" ездят из бывшего областного центра в течение уже нескольких лет. "По записи ездят каждый день, стоимость - 1700 рублей. Время в дороге зависит от погоды и сколько автобусов находится на границе, может и до 30 часов доходить", - сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

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