Суд отменил приговор осужденным за пособничество террористам

Производство отправлено на пересмотр в суд первой инстанции

Апелляционный суд Киева отменил приговор Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, которых ранее суд первой инстанции признал виновными в пособничестве деятельности террористической организации ДНР и приговорил к 9 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила адвокат Наталья Вознюк.

По ее словам, производство отправлено на пересмотр в суд первой инстанции.

Адвокат отметила, что сегодня была оглашена только резолютивная часть. Весь текст решения Апелляционного суда будет обнародован после 27 февраля, тогда и станет известно, по какой причине суд отменил приговор.

Вознюк также сообщила, что ее подзащитным избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

29 сентября 2017 года в Житомирской области Андрушовский суд вынес приговоры киевлянину Дмитрию Васильцу и жителю Бердичева Евгению Тимонину, которые сотрудничали с пропагандистским телеканалом "Новороссия ТВ" боевиков террористической организации ДНР. Они были признаны виновными и приговорены к девяти годам лишения свободы за то, что предоставляли оборудование и консультировали телеканал о деятельности боевиков.

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