Боевика группировки "Рим" приговорили к тюремному сроку
Суд приговорил жителя Луганской области к трем годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Рим". Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.
"В октябре 2014 года мужчина был назначен на должность так называемого "заместителя военного коменданта города Свердловска по экономически-хозяйственной деятельности". Его деятельность была направлена на силовое противостояние Вооруженным Силам Украины, правоохранительным органам, уничтожение их живой силы и материальных средств, а также совершение тяжких и особо тяжких уголовных преступлений", - говорится в сообщении.
Беловодский районный суд признал жителя Луганской области виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
21 февраля 2018 года Рубежанский горсуд Луганской области приговорил к почти пяти годам тюрьмы женщину - информатора боевиков террористической организации ЛНР.
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